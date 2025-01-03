У Бельгії розпочався заключний етап коаліційних перемовин

Лідер фламандської націоналістичної партії NVA Барт де Вевер, якому король Бельгії доручив ведення перемовин про формування уряду, заявив про початок фінального етапу цього процесу.

Як пише The Brussels Times, після триденної перерви, пов'язаної з новорічними святами, представники п'яти політсил у четвер знову зібралися разом для узгодження позицій та розподілення урядових портфелів.

Майбутню коаліцію прозвали "Аризона", адже кольори прапору цього американського штату - синій, червоний, жовтий і помаранчевий - відповідають традиційним кольорам партій. Окрім NVA, участь у переговорах беруть франкомовні центристи, франкомовні правоцентристи, нідерландськомовні християнські демократи та лівоцентристи з руху Vooruit ("Вперед").

Де Вевер переконує, що коаліційну угоду буде підписано до кінця січня. Він очікує "прорив" вже найближчими днями і попереджає, що новому уряду доведеться суттєво скорочувати витрати та зменшувати соціальні виплати. Сам політик волів би залишатися на посаді мера Антверпена, але, ймовірно, все ж буде кандидатом номер один на посаду прем'єр-міністра.