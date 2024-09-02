Фламандський сепаратист Барт де Вевер знову спробує сформувати бельгійський уряд

У Бельгії лідера сепаратистської націоналістичної партії Новий фламандський альянс Барта де Вевера знову призначили головним координатором у переговорах щодо формування коаліційного уряду, повідомляє Politico.

Король Бельгії Філіп попросив Де Вевера відновити переговори між п’ятьма можливими коаліційними партіями та доповісти про результати 23 вересня, йдеться в пресрелізі палацу.

Філіпп також звільнив Максима Прево з валлонської партії Les Engagés, який став посередником після зриву переговорів наприкінці серпня.

Де Вевер протягом літа намагався сформувати правоцентристський кабінет, до складу якого входили б п'ять партій: Новий фламандський альянс (праве крило), франкомовний ліберальний Реформістський рух (правоцентристський), Християнсько-демократична та фламандська партії (центристи), Фламандський вперед партія (лівоцентристська) і Les Engagés (центристська).

Якщо Де Вевер досягне успіху, він, найімовірніше, стане першим фламандським сепаратистом, який очолить федеральний уряд Бельгії як прем’єр-міністр.

Переговори провалилися через суперечку щодо бюджету та запропонованого впровадження податку на приріст капіталу. Унаслідок Бельгія стала єдиною країною Європейського Союзу, яка пропустила крайній термін 31 серпня для висунення кандидата на посаду наступного єврокомісара.