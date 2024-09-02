Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Ворог завдав ракетного удару по вантажних зерновозах на Сумщині, є загиблий та поранені (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по вантажних зерновозах на Сумщині, є загиблий та поранені (оновлено)
На Камчатці знайшли уламки гелікоптера, який учора зник із 22 особами на борту
На Камчатці знайшли уламки гелікоптера, який учора зник із 22 особами на борту
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
ГоловнаСвіт

Керівна партія Азербайджану перемагає на парламентських виборах

"Єні Азербайджан" отрисмує щонайменше 62 з 125 місць у парламенті.

Керівна партія Азербайджану перемагає на парламентських виборах
Фото: EPA/UPG

Відповідно до результату екзит-полу на парламентських дострокових виборах в Азербайджані перемагає керівна партія “Єні Азербайджан” (“Новий Азербайджан”).

Результати оприлюднив на Центр соціологічних досліджень (ЦСД) повідомляє, повідомляє Report.az.

Як повідомила директорка Центру Наталія Ісаєва на пресконференції вчора, опитування виборців проводилося на 150 виборчих дільницях у 75 округах. У ньому взяло участь 136 520 виборців. 

Партія "Єні Азербайджан" здобула впевнену перемогу, здобувши найбільшу кількість голосів у 45 з 75 округів, де проводилося опитування. 

Bloomberg з посиланням на Oracle Advisory Group пише, що "Єні Азербайджан" отримує щонайменше 62 з 125 місць, тоді як безпартійні кандидати беруть 43 місця. Решта місць дісталися невеликим провладним партіям.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв голосує в Баку, 1 вересня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Президент Азербайджану Ільхам Алієв голосує в Баку, 1 вересня 2024 року

  • Опозиційний "Народний фронт" Азербайджану вибори бойкотує, заявивши, що вони не відбудуться вільно та чесно. Ще одній опозиційній партії "Мусават" удалося зареєструвати 25 своїх кандидатів. Усього обирається 125 депутатів.
  • Спостерігачі від опозиції заявляють, що зафіксували імовірні "каруселі" та вкидання бюлетенів на дільницях. Влада відкидає повідомлення про порушення. За виборами спостерігали, зокрема, представники ОБСЄ. Проте вперше на вибори не запросили спостерігачів від Парламентської Асамблеї Ради Європи.
  • Вибори до парламенту відбуваються достроково, як і вибори президента Азербайджану, на яких у лютому Ільхам Алієв, за офіційними даними, здобув понад 92% голосів та був переобраний на новий термін. Він перебуває при владі вже понад 20 років, ставши наступником свого батька Гейдара Алієва.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies