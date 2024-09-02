Керівна партія Азербайджану перемагає на парламентських виборах

"Єні Азербайджан" отрисмує щонайменше 62 з 125 місць у парламенті.

Відповідно до результату екзит-полу на парламентських дострокових виборах в Азербайджані перемагає керівна партія “Єні Азербайджан” (“Новий Азербайджан”).

Результати оприлюднив на Центр соціологічних досліджень (ЦСД) повідомляє, повідомляє Report.az.

Як повідомила директорка Центру Наталія Ісаєва на пресконференції вчора, опитування виборців проводилося на 150 виборчих дільницях у 75 округах. У ньому взяло участь 136 520 виборців.

Партія "Єні Азербайджан" здобула впевнену перемогу, здобувши найбільшу кількість голосів у 45 з 75 округів, де проводилося опитування.

Bloomberg з посиланням на Oracle Advisory Group пише, що "Єні Азербайджан" отримує щонайменше 62 з 125 місць, тоді як безпартійні кандидати беруть 43 місця. Решта місць дісталися невеликим провладним партіям.

Фото: EPA/UPG Президент Азербайджану Ільхам Алієв голосує в Баку, 1 вересня 2024 року