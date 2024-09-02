Керівна партія Азербайджану перемагає на парламентських виборах

Відповідно до результату екзит-полу на парламентських дострокових виборах в Азербайджані перемагає керівна партія “Єні Азербайджан” (“Новий Азербайджан”).
Результати оприлюднив на Центр соціологічних досліджень (ЦСД) повідомляє, повідомляє Report.az.
Як повідомила директорка Центру Наталія Ісаєва на пресконференції вчора, опитування виборців проводилося на 150 виборчих дільницях у 75 округах. У ньому взяло участь 136 520 виборців.
Партія "Єні Азербайджан" здобула впевнену перемогу, здобувши найбільшу кількість голосів у 45 з 75 округів, де проводилося опитування.
Bloomberg з посиланням на Oracle Advisory Group пише, що "Єні Азербайджан" отримує щонайменше 62 з 125 місць, тоді як безпартійні кандидати беруть 43 місця. Решта місць дісталися невеликим провладним партіям.
- Опозиційний "Народний фронт" Азербайджану вибори бойкотує, заявивши, що вони не відбудуться вільно та чесно. Ще одній опозиційній партії "Мусават" удалося зареєструвати 25 своїх кандидатів. Усього обирається 125 депутатів.
- Спостерігачі від опозиції заявляють, що зафіксували імовірні "каруселі" та вкидання бюлетенів на дільницях. Влада відкидає повідомлення про порушення. За виборами спостерігали, зокрема, представники ОБСЄ. Проте вперше на вибори не запросили спостерігачів від Парламентської Асамблеї Ради Європи.
- Вибори до парламенту відбуваються достроково, як і вибори президента Азербайджану, на яких у лютому Ільхам Алієв, за офіційними даними, здобув понад 92% голосів та був переобраний на новий термін. Він перебуває при владі вже понад 20 років, ставши наступником свого батька Гейдара Алієва.