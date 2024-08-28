Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Росія застосувала "Кинджали": цілили у західні регіони (доповнено)
Росія застосувала "Кинджали": цілили у західні регіони (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Нардеп Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка", - Михайло Ткач
Нардеп Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка", - Михайло Ткач
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Шмигаль: в Україні впроваджуватимуть принцип "воюй або працюй"
Шмигаль: в Україні впроваджуватимуть принцип "воюй або працюй"
Унаслідок російського удару по готелю в Кривому Розі є загиблі та поранені (доповнено)
Унаслідок російського удару по готелю в Кривому Розі є загиблі та поранені (доповнено)
ГоловнаСвіт

У Грузії стартувала передвиборча кампанія

Президентка заявила, що вибори стануть "часом порятунку майбутнього країни".

У Грузії стартувала передвиборча кампанія
Парламент Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підписала указ про призначення парламентських виборів у республіці на 26 жовтня.

Як пояснює NewsGeorgia, цей крок є радше символічним, адже дату проведення волевиявлення визначає грузинська конституція. Проте саме з моменту підписання указу президента в країні офіційно стартує передвиборча кампанія.

Зурабішвілі, коментуючи нинішнє партійне змагання, заявила, що "це не просто вибір політичної сили, яка ближча комусь за поглядами, а справжній порятунок майбутнього країни". Президентка назвала прийдешнє голосування "екзистенційним, що визначить долю країни на довгі роки".

Про важливість вибору говорять як у керівній "Грузинській мрії", так і представники опозиції. Щоправда трактування різняться: партія влади пропонує громадянам обирати "між миром та війною", в той час як демократичні сили наполягають на потребі надати перевагу "Європі над Росією". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies