У Грузії стартувала передвиборча кампанія

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підписала указ про призначення парламентських виборів у республіці на 26 жовтня.

Як пояснює NewsGeorgia, цей крок є радше символічним, адже дату проведення волевиявлення визначає грузинська конституція. Проте саме з моменту підписання указу президента в країні офіційно стартує передвиборча кампанія.

Зурабішвілі, коментуючи нинішнє партійне змагання, заявила, що "це не просто вибір політичної сили, яка ближча комусь за поглядами, а справжній порятунок майбутнього країни". Президентка назвала прийдешнє голосування "екзистенційним, що визначить долю країни на довгі роки".

Про важливість вибору говорять як у керівній "Грузинській мрії", так і представники опозиції. Щоправда трактування різняться: партія влади пропонує громадянам обирати "між миром та війною", в той час як демократичні сили наполягають на потребі надати перевагу "Європі над Росією".