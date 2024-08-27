Столтенберг скликає Раду НАТО-Україна після нещодавних російських атак

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час саміту Східного флангу НАТО

На завтра, 28 серпня, генсек НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання Ради НАТО-Україна на прохання України.

Про це пише The Guardian із посиланням на речницю Альянсу Фару Дахлаллах.

За її словами, зустріч буде проходити на рівні послів.

"Очікується, що міністр оборони України Рустем Умеров проінформує союзників по відеозв’язку про ситуацію на полі бою та першочергові потреби в спроможності", – додала вона.

На засіданнях Ради зазвичай присутні посли країн-членів НАТО та українські офіційні особи.

"Завтрашня зустріч відбудеться після недавньої хвилі важких ударів Росії по українському цивільному населенню та інфраструктурі", – зазначила речниця.

За її словами, союзники по НАТО надали суттєву підтримку протиповітряній обороні України, і вони віддані подальшому зміцненню оборони України.