Столтенберг скликає Раду НАТО-Україна після нещодавних російських атак

На завтра, 28 серпня, генсек НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання Ради НАТО-Україна на прохання України.
Про це пише The Guardian із посиланням на речницю Альянсу Фару Дахлаллах.
За її словами, зустріч буде проходити на рівні послів.
"Очікується, що міністр оборони України Рустем Умеров проінформує союзників по відеозв’язку про ситуацію на полі бою та першочергові потреби в спроможності", – додала вона.
На засіданнях Ради зазвичай присутні посли країн-членів НАТО та українські офіційні особи.
"Завтрашня зустріч відбудеться після недавньої хвилі важких ударів Росії по українському цивільному населенню та інфраструктурі", – зазначила речниця.
За її словами, союзники по НАТО надали суттєву підтримку протиповітряній обороні України, і вони віддані подальшому зміцненню оборони України.
- Крім цього, Україна ініціювала засідання Радбезу ООН через російські обстріли.
- У понеділок увечері росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою, випущеною з тимчасово окупованого Криму. Поцілили у готель.
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- У понеділок росіяни завдали найдужчого удару по Україні за весь час війни. Під прицілом знову була енергетика. Наслідки громадяни вже відчули: країна знову живе за графіками відключення світла. Однак росіянам не вдалося досягти головної цілі. Детальніше про це у матеріалі "Понад дві сотні ракет і дронів: Росія не досягла бажаного".