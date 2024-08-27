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​Європейські розвідки попередили енергетиків Норвегії про ризик диверсій із боку Росії

Країна залишається найбільшим постачальником газу до Європи. 

​Європейські розвідки попередили енергетиків Норвегії про ризик диверсій із боку Росії
Завод на норвезькому острові Мелькея, де обробляють природний газ з родовища Сньовіт , який потім повертається до району Сньовіт
Фото: EPA/UPG

Служби безпеки семи європейських країн провели брифінг для керівників та посадових осіб норвезьких енергетичних компаній, аби попередити про загрозу диверсій із боку Росії, передає Reuters.

Норвегія залишається найбільшим постачальником газу до Європи. 

До закритої зустрічі долучилися представники служб безпеки Норвегії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції та Ісландії. Вони наголосила на ролі країни як ключового постачальника енергоносіїв до Європи.

Віцепрезидент Федерального відомства із захисту конституції Німеччини Сінан Селен заявив, що "це загроза, яка походить від деяких партнерів, таких як Росія, включаючи не тільки шпигунські операції, а й ризик саботажу в деяких галузях".

Норвезькі розвідувальні служби також наголосили, що вони називають потенційною загрозою російські диверсії.

  • Торік Норвезька поліційна служба безпеки повідомила, що Росія намагатиметься зібрати більше розвідданих про нафтогазову інфраструктуру Норвегії в межах зусиль щодо тиску на постачання енергоносіїв до Європи. 
  • Осло посилило заходи безпеки на своїх нафтогазових об'єктах після вибухів на "Північному потоці". Країна також отримує допомогу від союзників для захисту цих об'єктів. До того ж Норвегія посилила бойову готовність своїх збройних сил.
  • Також із травня цього року у Норвегії набули чинності нові обмеження на в’їзд для громадян Росії, які прибувають із туристичною метою.
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