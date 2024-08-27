Голова МВС Молдови пояснив, чому нардепа Дмитрука пустили в країну

Депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. Його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.
Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповів міністр внутрішніх справ країни Адріан Ефрос.
"Існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян. Особливо це стосується громадян України, які приїжджають із зони конфлікту, з території, де йде війна. Відповідно до Женевської конвенції, ми зобов’язані надати їм безпечне місце. Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин", – сказав Ефрос, відповідаючи на питання, як Дмитруку вдалося проїхати транзитом через Молдову, нелегально покинувши Україну.
Він додав, що молдовська сторона виконала свої зобов’язання: в’їзд нардепа задокументували, після чого він залишив країну через міжнародний аеропорт Кишинева.
"Це все, чим ми можемо поділитися з цього приводу", - зазначив міністр.
- Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. Крім того, за даними видання "Українська правда", того ж дня нардеп залишив територію Молдови і полетів в Італію.
- 25 серпня Дмитруку повідомили про підозри за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. ДБР також порушило кримінальне провадження проти нардепа через незаконний перетин кордону.
- 26 серпня у Верховній Раді заявили, що Дмитрук у закордонне відрядження "не направлявся".
- Нардеп фігурує у справах, які відкрили після бійки в Одеській міськраді у січні 2022 року, а також побиття військового у Києві торік у жовтні.