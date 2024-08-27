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Голова МВС Молдови пояснив, чому нардепа Дмитрука пустили в країну

"Його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна".

Голова МВС Молдови пояснив, чому нардепа Дмитрука пустили в країну
Артем Дмитрук
Фото: LB.ua

Депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. Його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна. 

Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповів міністр внутрішніх справ країни Адріан Ефрос. 

"Існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян. Особливо це стосується громадян України, які приїжджають із зони конфлікту, з території, де йде війна. Відповідно до Женевської конвенції, ми зобов’язані надати їм безпечне місце. Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин", – сказав Ефрос, відповідаючи на питання, як Дмитруку вдалося проїхати транзитом через Молдову, нелегально покинувши Україну.

Він додав, що молдовська сторона виконала свої зобов’язання: в’їзд нардепа задокументували, після чого він залишив країну через міжнародний аеропорт Кишинева. 

"Це все, чим ми можемо поділитися з цього приводу", - зазначив міністр. 


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