Нардепу ​Дмитруку повідомили про підозру за побиття військового і викликали до ДБР 29 та 30 серпня

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього. Дії підозрюваного кваліфіковано:

за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;

за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України – закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

Крім того, в інший період часу підозрюваний, перебуваючи в Києві, під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Дії підозрюваного кваліфіковано:

за ч. 1 ст. 122 КК України - умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;

за ч. 1 ст. 296 КК України - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

В Офісі генпрокурора зазначили, що підозрюваний викликається до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій: на 10:00 29 серпня 2024 року і на 10: 00 30 серпня 2024 року.

Прізвища підозрюваного правоохоронці не називають, однак обставини справи вказують саме на Дмитрука.

Напередодні видання "Українська правда" повідомило, що Дмитрук незаконно виїхав за кордон.

Сам нардеп уже відреагував на повідомлення Офісу генпрокурора і ДБР і заявив, що йому не вручали підозри, а порушені проти нього справи він назвав "абсолютно сфальсифікованою і вигаданою історією".



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25 січня 2022 року в Одесі міськраді проводили засідання земельної комісії, але захід зірвав виключений із фракції Дмитрук, який влаштував разом із соратниками бійку. Нардеп за допомогою групи підтримки пройшов до зали на другому поверсі міськради, почав бігати по столах і ламати меблі.

Пізніше він заявив, що готовий понести покарання в разі наявності його провини. За його словами, конфлікт почався через те, що муніципальна варта та невстановлені особи не пропускали на засідання земельної комісії журналістів і його, попри те що він нардеп. Після бійки Дмитрук призупинив членство в міжфракційному обʼєданні "Розумна політика" Дмитра Разумкова.