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Росіяни набирають солдатів армії РФ до фейкових університетів на тимчасово окупованих територіях

Окупанти формують списки солдатів, які начебто готові вступити до ВНЗ на ТОТ УКраїни.

Росіяни набирають солдатів армії РФ до фейкових університетів на тимчасово окупованих територіях
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях України росіяни намагаються заповнити свої фейкові університети солдатами ЗС РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Більшість солдатів окупаційної армії не має вищої освіти й відтак росіяни в примусовому порядку зараховують таких окупантів до фейкових ВНЗ на ТОТ", — пишуть у спротиві.

Вступ до так званих "університетів" на ТОТ для росіян є формальністю без іспитів. Відтак окупанти формують списки солдатів, які нібито добровільно вступили навчатись до цих закладів.

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