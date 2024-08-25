Російська армія вдарила по Українську на Донеччині

Внаслідок російського артилерійського обстрілу міста Українськ Селидівської громади на Донеччині загинув цивільний.
Про це повідомляє Селидівська міська рада.
«25.08.2024 приблизно об 11.00 ворожі окупаційні війська обстріляли з артилерії м.Українськ. В результаті обстрілу загинув місцевий мешканець, чоловік 1991 р.н.», — ідеться у повідомленні.
- Внаслідок нічного ракетного обстрілу по готелю "Сапфір" у Краматорську постраждали четверо журналістів агенства Reuters. Один із журналістів вважається зниклим безвісти.