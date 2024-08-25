Російська армія вдарила по Українську на Донеччині

«25.08.2024 приблизно об 11.00 ворожі окупаційні війська обстріляли з артилерії м.Українськ. В результаті обстрілу загинув місцевий мешканець, чоловік 1991 р.н.», — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Селидівська міська рада.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies