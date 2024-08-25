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Російська армія вдарила по Українську на Донеччині

Внаслідок обстрілу загинув цивільний.

Російська армія вдарила по Українську на Донеччині
Фото: Селидівська міська рада

Внаслідок російського артилерійського обстрілу міста Українськ Селидівської громади на Донеччині загинув цивільний.

Про це повідомляє Селидівська міська рада.

«25.08.2024 приблизно об 11.00 ворожі окупаційні війська обстріляли з артилерії м.Українськ. В результаті обстрілу загинув місцевий мешканець, чоловік 1991 р.н.», — ідеться у повідомленні.

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