Упродовж доби на Харківщині від обстрілів окупантів постраждали понад 20 цивільних

Вранці 25 серпня російська армія атакувала індустріальний район Харкова. Внаслідок обстрілу горіли дерева та чагарники на площі 150 м.кв. Також під обстріли ворог потрапив Слобідський район.

Фото: Олег Синєгубов

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки у Харкові горів 2-поверховий приватний будинок. Пошкоджений приватний будинок. Постраждали 8 людей.

Фото: Олег Синєгубов

Також 25 серпня о 04:20 ворог атакував Чугуїв. Внаслідок обстрілу горіли два приватні будинки. Постраждали 5 цивільних людей, серед яких 4-річний хлопчик та 14-річна дівчина.

24 серпня ввечері російська армія атакувала місто Балаклія. Внаслідок обстрілу Зруйновано 6 приватних будинків. Пошкоджено покрівлі та скління вікон 7 приватних будинків та 6 легкових автомобілів. Постраждав чоловік 55 років.

Фото: ДСНС України

У Куп'янському районі постраждало с. Ноовоосинове. Внаслідок обстрілу горів 2-поверховий будинок та господарча споруда. Постраждали чотири жінки віком 57, 64, 28, 86 років.

Вранці 24 серпня ворог вдарив по Куп'янську, внаслідок обстрілу постраждав чоловік 75 років.

Також вранці 24 серпня у Балаклії під час гасіння пожежі підірвався автомобіль рятувальників. Внаслідок чого постраждали два рятувальники.