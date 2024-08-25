Уночі РФ вдарила "Іскандером" по готелю в Краматорську, постраждали іноземні журналісти (оновлено)

У ніч на 25 серпня росіяни вдарили по будівлі готелю у Краматорську Донецької області. Відомо про двох постраждалих, під завалами перебуває одна людина.

Оновлення. "За даними слідства, 24 серпня 2024 року, о 22:35, війська рф вдарили, ймовірно, ракетою "Іскандер-М", по м. Краматорську. Під прицілом окупантів опинився житловий квартал, де на території зруйнованого місцевого готелю дістали тілесні ушкодження двоє журналістів іноземного медіа 38 та 40 років... ️Ще один їх колега, ймовірно, знаходиться під завалами", — йдеться у повідомленні прокуратури.

У постраждалих журналістів діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла. Їм надано невідкладну медичну допомогу.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Черговою мішенню в місті (Краматорську, - ред.) став готель — наразі відомо про 2 поранених, ще 1 людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії", — ідеться у повідомленні.

Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.

На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція.