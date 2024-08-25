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Вночі сили ППО знищили вісім ворожих дронів

Всі поітряні цілі знищені у Миколаївській області.

Вночі сили ППО знищили вісім ворожих дронів
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 25 серпня Сили оборони збили 8 з 9  "Шахедів" над Миколаївщиною. Також РФ завдала удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину. 

Про це повідомляє командир Військово-повітряних сил України Микола Олещук.

Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей: крилату «Іскандер-К», балістичну «Іскандер-М» та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей. Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину. 

Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей.

Також окупанти атакували 9-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» із мису Чауда – Крим.  Вісім «шахедів» збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області. 

Фото: Микола Олещук

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