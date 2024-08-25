Вночі сили ППО знищили вісім ворожих дронів

У ніч на 25 серпня Сили оборони збили 8 з 9 "Шахедів" над Миколаївщиною. Також РФ завдала удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину.

Про це повідомляє командир Військово-повітряних сил України Микола Олещук.

Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей: крилату «Іскандер-К», балістичну «Іскандер-М» та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей. Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину.

Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей.

Також окупанти атакували 9-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» із мису Чауда – Крим. Вісім «шахедів» збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області.