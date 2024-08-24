Раніше було відомо про 4 постраждалих.

Внаслідок сьогоднішнього удару по селу Новоосинове на Харківщини постраждали 5 людей, повідомляє ДСНС.

Сьогодні вдень росіяни вдарили реактивними системами залпового вогню по житловому сектору с. Новоосинове Куп'янського району.

Загорілося 2 житлові будинки, загальною площею 105 кв.м., а також суха трава на відкритій території, площею близько 1 га. Рятувальники ліквідували пожежі та запобігли поширенню полум'я на інші оселі. Попередньо постраждало 4 жінки та чоловік. На місці обстрілу працювали медики ДСНС.

Нагадаємо, через російські обстріли за минулу добу на Харквщині загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.