Зеленський: зробимо все, щоб змусити Путіна закінчити війну дипломатично. Якщо не вийде – готові витиснути його силою

Глава держави зазначив, що війна може бути закінчена лише відновленням територіальної цілісності України і запобіганням повторної агресії Путіна і Російської Федерації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна робитиме все, щоби змусити Путіна закінчити війну дипломатичним шляхом, а якщо це не вийде, то ЗСУ будуть готові силою витиснути ворога з території країни.

Про це президент заявив під час спільної пресконференції із президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем’єркою Литви Інгрідою Шимоніте, передає Укрінформ.

“Закінчення війни може бути лише відновленням територіальної цілісності України і запобіганням повторної агресії Путіна і Російської Федерації. Ми будемо зі свого боку робити все, аби змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат людей передусім. Але якщо у нас це не вийде, якщо, скажімо так, партнери посипляться і не будуть стояти стійко та міцно проти агресії Путіна і проти нього як злодія, то ми зробимо все, щоби наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої держави”, – підкреслив Зеленський.

Зазначимо, що також сьогодні президент заявив, що Курська операція зірвала оточення росіянами Сумської області та бажання окупувати Суми. Однак цей наступ не є розмінною картою для переговорів.