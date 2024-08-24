Зеленський підписав закон про заборону російської церкви в Україні

Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із РФ, а також закон про ратифікацію Римського статуту.

Про це йдеться на сайті Верховнї ради.

Зокрема, ідеться, що документ із підписом Президента повернуто 24 серпня.

Фото: скріншот

Також Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту.

Фото: скріншот

Заборона пов'язаних із Росією релігійних організацій не буде одномоментною. Кожна релігійна організація, чий зв'язок із Російською православною церквою буде доведено висновком незалежної комісії, матиме дев'ять місяців на розрив цього зв'язку. Якщо вона цього не зробить, суд вирішуватиме питання про позбавлення реєстрації. Якщо така церква мала в користуванні державне та комунальне майно, його повернуть державі і громаді.

20 серпня Верховна Рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Законопроєкт ухвалили без обговорення.

Більше на цю тему – в матеріалі "«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента" й експлейнері "Закон про духовну незалежність: що далі?".