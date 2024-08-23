Президент Німеччини призначив дату парламентських виборів

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр призначив дату парламентських виборів, передає "Європейська правда".

Відповідно до його указу, голосування пройде 28 вересня 2025 року.

Відповідно до німецького законодавства, чергові вибори до парламенту проводять між 46 і 48 місяцями після старту роботи новообраного Бундестагу.

Наразі у Німеччині серед найбільш популярних партій - опозиційна правоцентристська партія Християнсько-демократичний союз (її підтримує понад 30% німців) і ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (18%). Партії чинної урядової коаліції – соціал-демократи канцлера Олафа Шольца, "Зелені" та вільні демократи могли б набрати відповідно 15%, 10,5% і 5%, а нова політична сила "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) - 9,5%.