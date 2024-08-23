Генпрокуратура Німеччини взялася за визволеного з Білорусі громадянина ФРН

Визволений із Білорусі громадянині Німеччини Ріко Крігер опинився у ФРН під слідством - йому інкримінують "спричинення вибуху", передає "Європейська правда" з посиланням на Welt am Sonntag.

Крігера звільнили 1 серпня у межах масштабного обміну між Росією і низкою країн Заходу.

Якщо у Білорусі суд визнав німця винними за шістьма статтями, зокрема, "скоєння вибуху з метою вплинути на ухвалення рішень владою, залякування населення, дестабілізації громадського порядку (терористичного акту)", то у ФРН теж взялися за цю статтю. Як з'ясувалося, торік у листопаді Комітет державної безпеки Білорусі звернувся до німецької влади з проханням про правову допомогу.

На думку прокуратури, підозрюваний хотів долучитись до Полку імені Кастуся Калиновського, але натомість на його пропозицію відгукнулась Служба безпеки і запропонувала співпрацю.

Генпрокуратура зазначає, що Крігеру сказали виїхати до Мінська, сфотографувати військову техніку і вантажну рампу, потім відправили до лісосмуги, де він узяв рюкзак і поклав його на залізничні колії. Німця арештували наступного дня після цього.

Крігер підтвердив цю інформацію, але уточнив, що не знав, що було в рюкзаку. "Мені сказали: "Єдиний шанс врятувати твоє життя – це якщо ти будеш робити те, що ми тобі скажемо". Тому я в усьому зізнався", – розповів підозрюваний. Крігер додав, що жодного вибуху не було.