Занадто рано говорити про те, чи можуть події в Курську мати потенційний вплив на ескалацію, - Кірбі

З боку США не було змін у вказівках про те, де і як ЗСУ можуть використовувати американську зброю.

Радник із нацбезпеки США Джон Кірбі прокоментував ситуацію навколо операції України у Курській області Росії.

Про це повідомляє Суспільне.

"Росіяни перекинули певні ресурси в цю територію, щоб спробувати завадити діям українців. Наскільки це буде ефективним, яким буде результат, ми ще не знаємо. Тому ще занадто рано говорити про те, чи може те, що відбувається в Курську, мати потенційний вплив на ескалацію. Але це те, що нас продовжує турбувати", - зазначив Кірбі.

Він наголосив, що з боку США не було змін у вказівках про те, де і як ЗСУ можуть використовувати американську зброю.

Крім того, Кірбі прокоментував візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Києва.

Він зазначив, що якщо візит Моді до Києва та зустріч із президентом Зеленським може допомогти покласти край конфлікту, що узгоджується з баченням Зеленського щодо справедливого миру, тоді США "думають, що це буде корисно".

Джон Кірбі також наголосив на важливості принципу “нічого про Україну без України".