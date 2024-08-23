США запровадили санкції проти Росії: у список внесли майже 400 осіб і фірм

У "чорний список" потрапили фізичні та юридичні особи, пов’язані з російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансовою сферою

Мінфін США оголосив новий пакет санкцій проти Росії. До "чорного списку" потрапили майже 400 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансовою сферою та постачанням товарів в обхід санкцій для ВПК Росії.

Про це ідеться на сайті Мінфіну США.

"Росія перетворила свою економіку на інструмент на службі військово-промислового комплексу Кремля. Сьогоднішні дії Міністерства фінансів продовжують виконувати зобов’язання, взяті президентом Байденом і його колегами з Великої сімки, порушити ланцюжки поставок військово-промислової бази Росії та платіжні канали", – сказав заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.

Зокрема, під санкції потрапили такі компанії: ТОВ "Екропромстрой", ТОВ "Арктик СПГ-2, ТОВ "Межрегионстрой", ПАТ "Якутская топливно-энергетическая компания".

Санкції також накладаються на найбільших експортерів вугілля з Росії, таких як "СДС Уголь", "УК Мечел-Майнинг", АТ "Стройсервис" і дочірні компанії "Росатома".

До санкційних списків внесено російські інститути військових розробок, виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки, а також компанії, які обслуговують потреби російського ВПК, разом із їхніми власниками та менеджментом.

Під санкції також потрапили компанії з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які здійснювали поставки мікрочипів в Росію в обхід санкцій.

Крім того, санкції поширюються на мережі суб'єктів, залучених до забезпечення російського ВПК, включаючи учасників схеми постачання західними компонентами для виробника винищувачів.

"Міністерство фінансів націлено на понад 60 російських технологічних і оборонних компаній, які мають вирішальне значення для підтримки та розвитку російської оборонної промисловості. Ці санкції спрямовані проти оборонної промисловості Росії, одночасно захищаючи доступ російських громадян до найважливіших телекомунікацій та інших цифрових технологій", — додають у повідомленні.

США також посилюють контроль за експортом до Росії та Білорусі та обмежують доступ компаній цих країн до програмного забезпечення для верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК).

До списку компаній, які підпадають суворі вимоги ліцензування експорту додали понад 130 компаній з РФ, Китаю, Ірану, Туреччини, ОАЕ, Казахстану та інших країн, які ймовірні діяли в обхід санкцій.

У Мінфіні США наголосили, що іноземні фінансові установи, які здійснюють транзакції, або надають будь-які послуги, що стосуються військово-промислової бази Росії, ризикують потрапити під санкції OFAC.