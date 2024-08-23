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“Історична подія”: в Угорщині відкрилася перша державна українсько-угорська школа

Тут діти вивчатимуть угорську як іноземну мову, що забезпечить їхній якісний та всебічний розвиток у країні проживання.

“Історична подія”: в Угорщині відкрилася перша державна українсько-угорська школа
Фото: Фейсбук / Віктор Микита

В Угорщині відкрилася перша державна українсько-угорська школа, повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита. 

“Історична подія для українців в Угорщині, значення якої важко переоцінити. У Будапешті зареєстрована перша державна україно-угорська двомовна середня школа та гімназія”, – повідомив Микита.

Він зазначив, що цій події передувала тривала робота спеціально сформованої двосторонньої робочої групи на чолі з Андрієм Єрмаком та Петером Сійярто, а також особиста комунікація між президентом Володимиром Зеленським та премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

“1 вересня українські учні, які проживають в Угорщині, підуть до повнокомплектної пʼятиденної школи, освітній процес у якій здійснюватиметься рідною мовою з 1 по 12 класи. Поряд з цим тут діти вивчатимуть угорську як іноземну мову, що забезпечить їхній якісний та всебічний розвиток у країні проживання”, – повідомив Микита.

За його даними, фінансування закладу освіти здійснюється коштами державного бюджету Угорщини.

Для забезпечення навчального процесу вже підготовано окрему будівлю, яка відповідає всім вимогам згідно з чинним законодавством країни.

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