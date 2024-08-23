Росія створила мережу ботів у X, які коментували інфлуенсерів, щоб поширити антиукраїнські настрої

Не схоже, щоб задум вдався, і їхні акаунти вже видалили.

Російські тролі знову активізувалися в соцмережах на тлі президентських виборів у США. Серед іншого, вони намагалися взаємодіяти з акаунтами відомих людей, йдеться у матеріалі Wall Street Journal.

Найближчими місяцями експерти галузі очікують ще більшого загострення. З 2022 російська мережа фейкових акаунтів у X (колишній Twitter) намагалася взаємодіяти з Ілоном Маском, який згодом придбав цю соцмережу.

Також вони націлилися на експрезидента США Дональда Трампа та скандального ведучого Такера Карлсона, просуваючи суперечливий контент і прагнучи послабити міжнародну підтримку України.

Намір полягає в тому, аби збільшити видимість та охоплення і стати помітними як для інфлюенсерів, так і для їхньої аудиторії.

Фейкові облікові записи, які позиціонували себе як американці, були націлені на відомих політичних та медіа-інфлуенсерів, зокрема американських законодавців, журналістів та новинні організації. Ці боти коментували їхні пости, і газета оцінює кількість таких коментарів тисячами.

У липні Мін'юст США оприлюднив список імен користувачів майже 1000 акаунтів, пов'язаних із ботофермою, якою керувала російська ФСБ. Вони поширювали дезінформацію про США, Європу та Ізраїль і намагалися розпалити політичні розбіжності та створити антиукраїнські настрої, вважають посадовці США та інших країн Заходу.

Дослідники з Clemson University поділилися з журналістами здогадками про те, як російський уряд використовує армію ботів для впливу в Інтернеті перед виборами президента США. Вони зібрали майже 1300 дописів з понад 200 акаунтів. І Росія, і Іран проводять операції для впливу на вибори. І хоча боти перед тим, як їхні акаунти видалили, не набули великої популярності та, схоже, не привернули увагу відомих людей, це може сигналізувати про майбутню тактику.

Зокрема, облікові записи понад 50 разів коментували різні акаунти відомих людей, заявляючи, що президент України хотів змусити Угорщину брати участь у війні. Такі коментарі залишали під постами CNN, Fox News і Politico, а також окремих американських журналістів і членів Конгресу.