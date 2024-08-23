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Унаслідок зсуву ґрунту в Індії загинули семеро людей

Унаслідок зсуву ґрунту в Індії загинули семеро людей
Зсув грунту в Індії (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

В Індії загинули сім людей через зсув ґрунту

Серед загиблих - 3-річна дитина.

На південному сході Індії загинули щонайменше семеро людей, в тому числі 3-річна дитина, через зсув ґрунту.

Про це повідомляє India Today.

У штаті Тріпура на кордоні Індії та Бангладеш стався зсув, спричинений зливами.

Внаслідок зсуву був зруйнований будинок, в якому перебували члени двох родин. 

Шість тіл вдалося витягти з-під завалів, тривають спроби дістати тіло сьомого загиблого.

Інші члени родин отримали поранення і їм надається медична допомога.

У штаті також зафіксовано 10 смертельних випадків незабаром після повені.

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