Унаслідок зсуву ґрунту в Індії загинули семеро людей

В Індії загинули сім людей через зсув ґрунту
Серед загиблих - 3-річна дитина.
На південному сході Індії загинули щонайменше семеро людей, в тому числі 3-річна дитина, через зсув ґрунту.
Про це повідомляє India Today.
У штаті Тріпура на кордоні Індії та Бангладеш стався зсув, спричинений зливами.
Внаслідок зсуву був зруйнований будинок, в якому перебували члени двох родин.
Шість тіл вдалося витягти з-під завалів, тривають спроби дістати тіло сьомого загиблого.
Інші члени родин отримали поранення і їм надається медична допомога.
У штаті також зафіксовано 10 смертельних випадків незабаром після повені.