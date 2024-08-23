Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Закон про духовну незалежність: що далі?
Закон про духовну незалежність: що далі?
Очільник ГУР Кирило Буданов розповів про мету дронової атаки на Москву
Очільник ГУР Кирило Буданов розповів про мету дронової атаки на Москву
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
Анти-Трамп і не-Байден. Що пропонує американцям Камала Гарріс
Анти-Трамп і не-Байден. Що пропонує американцям Камала Гарріс
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
ГоловнаСвіт

У Бельгії кандидат на посаду прем'єра провалив коаліційні перемовини

Через 74 дні після парламентських виборів країна залишається без уряду.

У Бельгії кандидат на посаду прем'єра провалив коаліційні перемовини
Фото: Facebook/Diplomatie.Belgium

Представник партії "Новий фламандський альянс" Барт де Вевер не зміг скористатися отриманим від короля Бельгії Філіпа мандатом для формування уряду республіки. Очолювані ним коаліційні переговори за участю п'яти партій завершилися безрезультатно.

Як повідомляє бельгійський мовник VRT, де Вевер провів аудієнцію з монархом, під час якої той звільнив його від звання основного претендента на посаду прем'єр-міністра. Король тепер має обрати нового лідера переговорної групи.

Коаліціяда зайшла у глухий кут через бюджетні питання. Лівоцентристи виступають проти скорочення видатків для подолання дефіциту, тому запропонували запровадити податок на приріст капіталу. Проте ця ініціатива зустріла опір правоцентристів з Реформістської партії. 

До формування уряду Бельгія не може ані висунути кандидатуру єврокомісара, ані представити ЄС план скорочення дефіциту бюджету, що потрібно зробити не пізніше 15 жовтня. 

Після парламентських виборів минуло вже 74 дні - але для бельгійців це ще далеко не рекорд міжурядового періоду. У 2010-2011 роках на підписання коаліційної угоди у парламенті було витрачено 541 день.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies