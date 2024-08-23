У Бельгії кандидат на посаду прем'єра провалив коаліційні перемовини

Через 74 дні після парламентських виборів країна залишається без уряду.

Представник партії "Новий фламандський альянс" Барт де Вевер не зміг скористатися отриманим від короля Бельгії Філіпа мандатом для формування уряду республіки. Очолювані ним коаліційні переговори за участю п'яти партій завершилися безрезультатно.

Як повідомляє бельгійський мовник VRT, де Вевер провів аудієнцію з монархом, під час якої той звільнив його від звання основного претендента на посаду прем'єр-міністра. Король тепер має обрати нового лідера переговорної групи.

Коаліціяда зайшла у глухий кут через бюджетні питання. Лівоцентристи виступають проти скорочення видатків для подолання дефіциту, тому запропонували запровадити податок на приріст капіталу. Проте ця ініціатива зустріла опір правоцентристів з Реформістської партії.

До формування уряду Бельгія не може ані висунути кандидатуру єврокомісара, ані представити ЄС план скорочення дефіциту бюджету, що потрібно зробити не пізніше 15 жовтня.

Після парламентських виборів минуло вже 74 дні - але для бельгійців це ще далеко не рекорд міжурядового періоду. У 2010-2011 роках на підписання коаліційної угоди у парламенті було витрачено 541 день.