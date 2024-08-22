Міністр оборони Фінляндії пропонує повністю заборонити росіянам купувати нерухомість

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен пропонує повністю заборонити росіянам купувати нерухомість у країні, передає Iltalehti.
Юридичний департамент міністерства доопрацював відповідний законопроєкт.
Хяккянен заявив, що купівля нерухомості є частиною зусиль Росії щодо впливу на Фінляндію.
"Ми підготували законопроєкт про повну заборону росіянам купувати нерухомість. Як виняток громадянам Росії, які проживають у Фінляндії з постійною посвідкою на проживання, буде дозволено купувати нерухомість", - додав міністр.
Це означає, що заборона не поширюватиметься на осіб із подвійним громадянством - РФ і Фінляндії.
У документі прописали, що обмеження пов'язані з війною в Україні. Якщо РФ припинить вторгнення і не почне більше воєн, то операції з нерухомістю для росіян можуть бути знову дозволені за певних умов.
- Навесні цього року стало відомо, що Фінляндія готується внести зміни до законодавства, аби врегулювати проблему з нерухомістю, якою володіють чи хотіли б володіти росіяни.
- При фінському Міноборони утворили робочу групу, яка пропонує обмежити купівлю фінської нерухомості громадянам тих держав, які порушують територіальну цілісність, незалежність і суверенітет інших країн.