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Міністр оборони Фінляндії пропонує повністю заборонити росіянам купувати нерухомість

Заборона не поширюватиметься на осіб із подвійним громадянством - РФ і Фінляндії.

Міністр оборони Фінляндії пропонує повністю заборонити росіянам купувати нерухомість
Ю́вяскюля, Фінляндія
Фото: Suomen Ilmakuva

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен пропонує повністю заборонити росіянам купувати нерухомість у країні, передає Iltalehti.

Юридичний департамент міністерства доопрацював відповідний законопроєкт. 

Хяккянен заявив, що купівля нерухомості є частиною зусиль Росії щодо впливу на Фінляндію. 

"Ми підготували законопроєкт про повну заборону росіянам купувати нерухомість. Як виняток громадянам Росії, які проживають у Фінляндії з постійною посвідкою на проживання, буде дозволено купувати нерухомість", - додав міністр.

Це означає, що заборона не поширюватиметься на осіб із подвійним громадянством - РФ і Фінляндії.

У документі прописали, що обмеження пов'язані з війною в Україні. Якщо РФ припинить вторгнення і не почне більше воєн, то операції з нерухомістю для росіян можуть бути знову дозволені за певних умов.

  • Навесні цього року стало відомо, що Фінляндія готується внести зміни до законодавства, аби врегулювати проблему з нерухомістю, якою володіють чи хотіли б володіти росіяни.
  • При фінському Міноборони утворили робочу групу, яка пропонує обмежити купівлю фінської нерухомості громадянам тих держав, які порушують територіальну цілісність, незалежність і суверенітет інших країн.
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