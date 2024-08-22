Неподалік польського Ольштина біля кордону з РФ впав невідомий об'єкт, триває розслідування

ЗМІ спочатку писали, що на об'єкті є російські написи, але служби не підтвердили цю інформацію.

Невідомий об'єкт, який знайшли у середу у лісовому масиві поблизу польського міста Ольштин, за 188 км від кордону з РФ, найімовірніше є метеорологічною кулею.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Polsat News.

Тому відомство схвалило рішення не направляти туди військових, зазначив він.

Справу розслідує поліція. “Сьогодні поліція представить подальші висновки у цій справі”, – сказав Косіняк-Камиш.

Цей об’єкт помітили у селі Оржехово Вармінсько-Мазурського воєводства, що межує з Калінінградською областю Росії.

Видання Kurier Olsztyński спочатку написало, що на об'єкті є російські написи, але служби поки не підтвердили цю інформацію.