Неподалік польського Ольштина біля кордону з РФ впав невідомий об'єкт, триває розслідування

Невідомий об'єкт, який знайшли у середу у лісовому масиві поблизу польського міста Ольштин, за 188 км від кордону з РФ, найімовірніше є метеорологічною кулею.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Polsat News.
Тому відомство схвалило рішення не направляти туди військових, зазначив він.
Справу розслідує поліція. “Сьогодні поліція представить подальші висновки у цій справі”, – сказав Косіняк-Камиш.
Цей об’єкт помітили у селі Оржехово Вармінсько-Мазурського воєводства, що межує з Калінінградською областю Росії.
Видання Kurier Olsztyński спочатку написало, що на об'єкті є російські написи, але служби поки не підтвердили цю інформацію.
- 4 березня у Польщі поблизу міста Мілаково, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві неподалік кордону з Росією впав невідомий об’єкт. Припускають, що це метеорологічна куля, яка залетіла з Калінінградської області.
- Пізніше у цьому районі виявили ще дві схожі кулі.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ під час обстрілів росіянами України на територію Польщі кілька разів залітали ракети окупантів.