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Швейцарія приєдналась до 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Зміни набудуть чинності 27 серпня.

Швейцарія приєдналась до 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії
Швейцарія приєдналась до 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії
Фото: EPA

Сьогодні, 21 серпня, Федеральна рада Швейцарії ухвалила подальші заходи 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомила пресслужба уряду Швейцарії.

"24 червня ЄС ухвалив нові заходи проти Росії в рамках свого 14-го пакета санкцій. Вже 9 липня Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER), як компетентний орган, запровадив санкції ще щодо 69 осіб та 47 організацій. 21 серпня Федеральна рада ухвалила запровадити подальші заходи 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії", - йдеться у повідомленні.

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Також Федеральна рада продовжила терміни видачі дозволів на вилучення інвестицій з Росії, щоб швейцарські компанії могли законно припинити свою діяльність у Росії. 

Зміни набудуть чинності 27 серпня.

  • Генеральна прокуратура Швейцарії почала розслідування щодо чотирьох осіб, пов'язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим. На період розслідування Державний секретаріат з економічних питань тимчасово заморозив 1,3 млрд франків (1,5 млрд доларів).
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