Швейцарія приєдналась до 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Сьогодні, 21 серпня, Федеральна рада Швейцарії ухвалила подальші заходи 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
Про це повідомила пресслужба уряду Швейцарії.
"24 червня ЄС ухвалив нові заходи проти Росії в рамках свого 14-го пакета санкцій. Вже 9 липня Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER), як компетентний орган, запровадив санкції ще щодо 69 осіб та 47 організацій. 21 серпня Федеральна рада ухвалила запровадити подальші заходи 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії", - йдеться у повідомленні.
Також Федеральна рада продовжила терміни видачі дозволів на вилучення інвестицій з Росії, щоб швейцарські компанії могли законно припинити свою діяльність у Росії.
Зміни набудуть чинності 27 серпня.
- Генеральна прокуратура Швейцарії почала розслідування щодо чотирьох осіб, пов'язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим. На період розслідування Державний секретаріат з економічних питань тимчасово заморозив 1,3 млрд франків (1,5 млрд доларів).