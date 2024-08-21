Швейцарія приєдналась до 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Сьогодні, 21 серпня, Федеральна рада Швейцарії ухвалила подальші заходи 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомила пресслужба уряду Швейцарії.

"24 червня ЄС ухвалив нові заходи проти Росії в рамках свого 14-го пакета санкцій. Вже 9 липня Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER), як компетентний орган, запровадив санкції ще щодо 69 осіб та 47 організацій. 21 серпня Федеральна рада ухвалила запровадити подальші заходи 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії", - йдеться у повідомленні.

Також Федеральна рада продовжила терміни видачі дозволів на вилучення інвестицій з Росії, щоб швейцарські компанії могли законно припинити свою діяльність у Росії.

Зміни набудуть чинності 27 серпня.