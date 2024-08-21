США ввели санкції проти колишнього президента Гаїті через причетність до наркобізнесу

Мартеллі звинувачують у використанні свого політичного впливу для сприяння контрабанді кокаїну у Сполучені Штати.

США ввели санкції проти колишнього президента Гаїті Мішеля Мартеллі, заявивши про його причетність до міжнародної торгівлі наркотиками та його роль у посиленні нинішньої кризи на острові.

Про це пише Голос Америки з посиланням на Міністерство фінансів США.

Мартеллі, який керував Гаїті з 2011 по 2016 рік, звинувачують у використанні свого політичного впливу для сприяння контрабанді наркотиків, зокрема кокаїну, у США. Стверджується, що він також займався відмиванням грошей та спонсорував гаїтянські банди.

Розгул бандитизму та порушення прав людини в Гаїті створили сприятливу обстановку для наркоторговців, наголошується у заяві Мінфіну. Країна стала ключовим транзитним пунктом для наркотиків, які переправляються до Сполучених Штатів.

Що передбачують санкції

Санкції забороняють американським фінансовим інститутам надавати позики або кредити Мартеллі, а також забороняють операції з іноземною валютою під юрисдикцією США, у яких він зацікавлений.

Крім того, фізичним та юридичним особам США заборонено інвестувати або купувати пайові та боргові інструменти Мартеллі.