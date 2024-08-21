США ввели санкції проти колишнього президента Гаїті через причетність до наркобізнесу

США ввели санкції проти колишнього президента Гаїті Мішеля Мартеллі, заявивши про його причетність до міжнародної торгівлі наркотиками та його роль у посиленні нинішньої кризи на острові.
Про це пише Голос Америки з посиланням на Міністерство фінансів США.
Мартеллі, який керував Гаїті з 2011 по 2016 рік, звинувачують у використанні свого політичного впливу для сприяння контрабанді наркотиків, зокрема кокаїну, у США. Стверджується, що він також займався відмиванням грошей та спонсорував гаїтянські банди.
Розгул бандитизму та порушення прав людини в Гаїті створили сприятливу обстановку для наркоторговців, наголошується у заяві Мінфіну. Країна стала ключовим транзитним пунктом для наркотиків, які переправляються до Сполучених Штатів.
Що передбачують санкції
Санкції забороняють американським фінансовим інститутам надавати позики або кредити Мартеллі, а також забороняють операції з іноземною валютою під юрисдикцією США, у яких він зацікавлений.
Крім того, фізичним та юридичним особам США заборонено інвестувати або купувати пайові та боргові інструменти Мартеллі.
- 2022 року санкції проти експрезидента Гаїті ввела Канада.
- Після вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза у 2021 році в країні різко посилилася влада збройних банд. Як повідомляло агентство Associated Press у липні, банди контролюють до 80% території столиці та прилеглих районів. Унаслідок насильства понад півмільйона людей були змушені залишити свої будинки, а 4 мільйони зіткнулися з продовольчими проблемами.