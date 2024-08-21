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З'їзд Демократичної партії формально затвердив Гарріс кандидаткою в президенти США

Гарріс у відеозверненні з Вісконсина, де вона і кандидат у віцепрезиденти губернатор Міннесоти Тім Волз проводять передвиборчу кампанію, символічно прийняла номінацію. Як очікується, офіційно Гарріс ухвалить номінацію на президентський пост у своєму виступі на з'їзді в Чикаго в четвер.

З'їзд Демократичної партії формально затвердив Гарріс кандидаткою в президенти США
Фото: EPA/UPG

На національному з'їзді Демократичної партії, який проходить у Чикаго, шляхом формального голосування чинну віцепрезидентку Камалу Гарріс затвердили кандидаткою в президенти США на президентських виборах, намічених на 5 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Гарріс у відеозверненні з Вісконсина, де вона і кандидат у віцепрезиденти губернатор Міннесоти Тім Волз проводять передвиборчу кампанію, символічно прийняла номінацію.

"Для нас велика честь бути вашими кандидатами. Ця кампанія, заснована на думках людей. Разом ми намітимо новий шлях просування вперед”, – сказала Гарріс. 

Відеозапис виступу було продемонстровано делегатам з'їзду. Раніше Гарріс уже стала офіційною кандидаткою від партії на пост глави держави, отримавши більшість голосів під час віртуального поіменного голосування.

Офіційно Гарріс, як очікується, ухвалить номінацію на президентський пост у своєму виступі на з'їзді в четвер (у ніч на п'ятницю за київським часом).

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