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Нардепи зняли кримінальну відповідальність за перший випадок СЗЧ за умови повернення на службу

Але потрібна письмова згода від командира. 

Нардепи зняли кримінальну відповідальність за перший випадок СЗЧ за умови повернення на службу
Майже порожня сесійна зала під час розгляду правок до "мобілізаційного" законопроєкту
Фото: Telegram народної депутатки Ірини Геращенко

Народні депутати проголосували в цілому за законопроєкт 11322, що передбачає декриміналізацію самовільного залишення частини та дезертирства. 

Такі військові не нестимуть кримінальної відповідальності, якщо вчинили цей злочин уперше і якщо порушник погодився повернутися до місця служби, повідомив нардеп Павло Фролов.

Також потрібно, щоб командир надав письмову згоду прокурору або суду на продовження військової служби. 

Зараз за самовільне залишення місця служби в умовах воєнного стану карають позбавленням волі від п'яти до десяти років. 

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