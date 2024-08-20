Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)

Він заявив, що в нього і ще декількох парламентарів не спрацювали картки.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, в низки парламентарів під час голосування за заборону Російської православної церкви та пов'язаних з нею релігійних організацій не спрацювали картки.

Він також опублікував список депутатів, які утрималися або проголосували проти.

"Слуги. Брагар проти, Коптелов утримався, Культенко і Литвиненко проти, Мазурашу утримався, Халімон проти, Чернявський утримався. ОПЗЖ - всі проти, крім Загороднєго (він за). Бойко, Борт, Дунаєв, Йофе, Кальцев, Качний, Колтунович, Ларін, Льовочкін, Макаренко, Мамка, Мамоян, Папієв, Пузанов, Скорік, Суркіс, Чорний – всі вони проти. ЄС, Батьківщина, Голос – всі за. Відновлення України: Бурміч проти, Гунько проти, Воронько утримався, Дмитрук проти, Лукашов проти, Мороз проти, Шевченко проти, Яковенко проти. Позафракційні - Гріб проти", – сказав Гончаренко.

Він додав, що, крім нього, картка не спрацювала в позафракційної Мар'яни Безуглої, "слуги" Іоношуса і Наталії Піпи ("Голос"). Вони попрохали врахувати їхні голоси.

Згодом народний депутат Роман Грищук опублікував список усіх результатів голосування.

Платформа за мир pic.twitter.com/KT1d7IZoVV — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) August 20, 2024

Поіменне голосування за законопроєкт 8371 про заборону російської церкви🧵



Слуга Народу 1/2 pic.twitter.com/xmCT4OWLHY — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) August 20, 2024