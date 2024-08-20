Нардепи підтримали в першому читанні позбавлення зрадників державних нагород

Народні депутати підтримали в першому читанні позбавлення зрадників державних нагород. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У першому читанні за проголосував 341 парламентар. Законопроєкт внесе зміни до кримінального кодексу.

"Для цього передбачається нове додаткове покарання в КК – позбавлення держнагород, і визначається злочини, за які це може мати місце. В КПК визначається, що суд під час вироку має визначити, чи є підстави позбавляти особу держнагород. Вводиться також санкція у вигляді позбавлення держнагод за рішенням РНБО", – пояснив депутат.

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що розгляд цього законопроєкту є пріоритетним.