Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
ГоловнаПолітика

Нардепи підтримали в першому читанні позбавлення зрадників державних нагород

Документ внесе відповідні зміни до кримінального кодексу. 

Нардепи підтримали в першому читанні позбавлення зрадників державних нагород
Засідання Верховна Рада України 16 січня, 2024 року.
Фото: espresso.tv

Народні депутати підтримали в першому читанні позбавлення зрадників державних нагород. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

У першому читанні за проголосував 341 парламентар. Законопроєкт внесе зміни до кримінального кодексу.

"Для цього передбачається нове додаткове покарання в КК – позбавлення держнагород, і визначається злочини, за які це може мати місце. В КПК визначається, що суд під час вироку має визначити, чи є підстави позбавляти особу держнагород. Вводиться також санкція у вигляді позбавлення держнагод за рішенням РНБО", – пояснив депутат.

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що розгляд цього законопроєкту є пріоритетним. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies