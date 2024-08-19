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На думку президента Чехії, повний контроль над всією територією не є обов'язковим для членства України в НАТО

Достатньою може бути наявність “якогось адміністративного кордону”.

На думку президента Чехії, повний контроль над всією територією не є обов'язковим для членства України в НАТО
Президент Чехії Петр Павел
Фото: ОПУ

Президент Чехії Петр Павел у інтерв’ю чеським виданням Novinky та Pravo прокоментував перспективи вступу України до НАТО.

"Якщо буде демаркація, навіть якогось адміністративного кордону, то ми можемо прийняти цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона буде контролювати на той момент", – зазначив Павел.

Він нагадав, що Німеччину прийняли в НАТО у 1955 році, хоча частина її території була під окупацією СРСР до 1990-го.

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"Тому я думаю, що є рішення і технічне, і юридичне, щоб дозволити Україні вступити в НАТО, не втягуючи НАТО в конфлікт з Російською Федерацією", – наголосив Павел. 

Втім, додав він, це можливо тільки після початку переговорів між Києвом та Москвою.

При  цьому, підкреслив президент Чехії, демократичні країни повинні розглядати окуповані РФ території України лише як тимчасово окуповані.

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