Раніше з’явилась інформація, що до підриву “Північних потоків” нібито причетні українці. Зокрема, президент України Зеленський та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на останні події у розслідуванні вибухів на газопроводах "Північного потоку" у Балтійському морі.

“Усім ініціаторам і меценатам Nord Stream 1 і 2. Єдине, що вам варто зробити сьогодні з цього приводу – вибачитися і замовкнути”, – написав Туск на платформі X.

Політик більше нічого не додав. Схоже, мається на увазі те, що газопровід будували, проігнорувавши напад РФ на Україну в 2014 році.