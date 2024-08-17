“Вибачтесь і замовкніть”: Дональд Туск звернувся до прихильників “Північних потоків”

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на останні події у розслідуванні вибухів на газопроводах "Північного потоку" у Балтійському морі.
“Усім ініціаторам і меценатам Nord Stream 1 і 2. Єдине, що вам варто зробити сьогодні з цього приводу – вибачитися і замовкнути”, – написав Туск на платформі X.
Політик більше нічого не додав. Схоже, мається на увазі те, що газопровід будували, проігнорувавши напад РФ на Україну в 2014 році.
- На цьому тижні Німеччина видала ордер на арешт українця по справі про підрив "Північних потоків". Також суд розглядає можливість ордерів стосовно ще двох громадян України.
- WSJ повідомило, що операцію з підриву газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року нібито схвалив президент України Володимир Зеленський. Після того, як про операцію дізналося і виступило проти американське ЦРУ, він намагався її скасувати. Але Валерій Залужний нібито вирішив все одно провести цю операцію.