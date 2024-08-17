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“Вибачтесь і замовкніть”: Дональд Туск звернувся до прихильників “Північних потоків”

Раніше з’явилась інформація, що до підриву “Північних потоків” нібито причетні українці. Зокрема, президент України Зеленський та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Вибачтесь і замовкніть”: Дональд Туск звернувся до прихильників “Північних потоків”
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на останні події у розслідуванні вибухів на газопроводах "Північного потоку" у Балтійському морі. 

“Усім ініціаторам і меценатам Nord Stream 1 і 2. Єдине, що вам варто зробити сьогодні з цього приводу – вибачитися і замовкнути”, – написав Туск на платформі X. 

Політик більше нічого не додав. Схоже, мається на увазі те, що газопровід будували, проігнорувавши напад РФ на Україну в 2014 році. 

  • На цьому тижні Німеччина видала ордер на арешт українця по справі про підрив "Північних потоків". Також суд розглядає можливість ордерів стосовно ще двох громадян України. 
  • WSJ повідомило, що операцію з підриву газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року нібито схвалив президент України Володимир Зеленський. Після того, як про операцію дізналося і виступило проти американське ЦРУ, він намагався її скасувати. Але Валерій Залужний нібито вирішив все одно провести цю операцію. 
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