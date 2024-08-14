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Німеччина видала ордер на арешт українця по справі про підрив "Північних потоків"

Також суд розглядає можливість ордерів стосовно ще двох громадян України. 

Німеччина видала ордер на арешт українця по справі про підрив "Північних потоків"
Фото: ceskatelevize.cz

Німецький суд видав перший ордер на арешт по справі про підрив газопроводів "Північний потік". Німецькі видання ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) і Die Zeit з'ясували, що його видали на ім'я українця Володимира З. Згідно з даними слідства, ця людина нещодавно мешкала в Польщі, але де він зараз – невідомо.

Також розглядають можливість видачі ордеру стосовно ще двох громадян України, зокрема жінки. Слідство вважає, що вони брали участь у підриві труб, можливо, як водолази, які кріпили вибухівку. 

У червні прокурори Німеччини звернулися до польської влади щодо європейського ордеру на арешт Володимира З. Німецькі слідчі припустили, що він жив у місті на захід від Варшави. Кажуть, що він переховувався. Чи повернувся він зараз в Україну, невідомо. Сам Володимир, як стверджують журналісти, причетність до вибуху заперечував. 

За даними журналістів, ключову роль у доказах причетності цього чоловіка зіграли свідчення водія фургона в місті Рюген. Яхта "Андромеда", якою, ймовірно, перевозили водолазів, стояла в цьому місті. Водій фургона отримав завдання підвезти декількох людей, і серед них він упізнав Володимира. 

Інформація про підозрюваних базується на розвідувальних даних. Згідно з попереднім розслідуванням, у вересні 2022 зловмисники подорожували Балтійським морем на яхті "Андромеда".

Швеція і Данія закрили розслідування на початку року, але німецький федеральний прокурор продовжив провадження за підозрою в навмисному вибуху і саботажі. 

Підрив російських газопроводів 

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