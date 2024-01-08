ЗМІ: Польські посадовці могли гальмувати розслідування пошкоджень "Північних потоків"

Розслідуванню диверсій на трубопроводах «Північний потік» восени 2022 року могли перешкоджати польські чиновники, передає Finanzen.net.
Європейські слідчі заявили, що польська сторона не поспішала розкривати інформацію та приховувала ключові докази про пересування підозрюваних диверсантів на польській території. Слідчі тепер сподіваються, що новий уряд Дональда Туска, який прийшов до влади у грудні 2023-го, допоможе прояснити це питання.
Слідчі раніше припускали, що атаку було здійснено з території України через Польщу. Однак відсутність співпраці з боку Варшави ускладнює визначення того, чи відбувся напад з відома колишнього польського уряду чи без нього. Деякі слідчі зараз розглядають можливість звернутися до Туска за допомогою у розслідуванні.
Польща є членом НАТО, тож будь-яка підозра, що країна може приховувати інформацію про напад на союзника, підірве довіру до альянсу, який чекає на одне з найсерйозніших випробувань з моменту свого заснування. Водночас із точки зору Москви будь-яка поведінка Польщі, яка вказує на причетність до диверсії, може розглядатися як агресивний акт з боку НАТО.
Наразі жодних доказів причетності польського уряду до вибухів немає. І навіть якби до інциденту були причетні деякі польські чиновники, це могло б статися без відома політичного керівництва, вважають слідчі. Проте спроби польських чиновників завадити розслідуванню призвели до того, що слідство стало з великою підозрою ставитися до ролі й мотивів Варшави.
До речі ,через декілька днів після вступу на посаду Туск звільнив голів усіх спецслужб, зокрема, причетних до розслідування диверсій на «Північних потоках».
Що відомо про диверсії на "Північних потоках"
- Підрив трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" на дні Балтійського моря стався у вересні 2022 року. Опісля Данія, Швеція і Німеччина почали розслідувати інциденти.
- Прокуратура Швеції підтвердила наявність залишків вибухівки на місці витоку газу з двох "Північних потоків". Прокурор, який веде розслідування пошкодження газопроводів, повідомив, що інцидент є диверсією
- Слідчі органи Німеччини виявили сліди підводної вибухівки у зразках, взятих з яхти, яка, як підозрює слідство, могла бути використана для підриву російських газопроводів.
- Торік у квітні The Guardian із посиланням на заяву прокуратури Швеції повідомило, що слідство досі не зʼясувало, хто стоїть за підривами на газопроводах "Північний потік".
- За даними британської газети The Times, "спонсором" вибухів на газопроводах начебто виступив громадянин України, не повʼязаний із владою. Організація диверсії була приватною ініціативою. Журналісти стверджували, що українець сам сплатив оренду яхти та послуги досвідчених водолазів, підробні паспорти та купівлю вибухівки, доступної лише для нафтової та газової промисловості.
- Видання The Washington Post із посиланням на джерела, зокрема на українських та європейських чиновників, повідомило, що підрив “Північних потоків” у Балтійському морі у вересні 2022 року координував український полковник Сил спецоперацій Роман Червінський. Він нібито координував команду із шести осіб, яка орендувала вітрильник під вигаданими іменами та використовувала глибоководне водолазне обладнання, щоб встановити вибухівку на трубопроводі.
- Однак тодішній глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що українська влада не причетна до диверсії на газопроводах Росії.
- Президент Зеленський наголошував, що "українці цього точно не робили" і припустив, що таку інформацію поширили, аби завадити підтримці України.
- Згодом видання New York Times написало, що до підриву російських газопроводів "Північний потік" може бути причетний екіпаж зафрахтованої невідомими німецької яхти "Андромеда". Екіпаж мав підробні паспорти.
- BBC писало, що російські кораблі були неподалік місця, де згодом відбулися вибухи на газопроводах "Північний потік". Обидва судна здатні проводити підводні операції, їх виявили завдяки перехопленню комунікації ВМС РФ.
- Міноборони Данії згодом підтвердило, що російський спецкатер SS-750, на борту якого є міні-субмарина, сфотографували біля місця вибуху газопроводу Nord Stream.