До підриву "Північних потоків" може бути причетний екіпаж німецької яхти із підробними паспортами Болгарії, – New York Times

До підриву російських газопроводів "Північний потік" може бути причетний екіпаж зафрахтованої невідомими німецької яхти "Андромеда". Екіпаж мав підробні паспорти. Про це йдеться у матеріалі New York Times.

Катер "Андромеда" перебуває в центрі розслідування Німеччини. Відомо, що перед вибухами він пришвартувався в гавані крихітного острова Крістіансо, що розташований у 12 морських милях від місця диверсії, після того як 5 вересня його зафрахтували.

"Місцевий портовий працівник, який побажав не називати його особу через триваючі розслідування, сказав The Times, що він надзвичайно добре пам’ятає візит: він неодноразово намагався поговорити з екіпажем, спочатку німецькою, потім англійською. Замість спроби відповісти будь-якою мовою, один чоловік просто простягнув йому плату за док-станцію та відвернувся", – йдеться у матеріалі.

Зараз Andromeda стоїть у доку з видом на Балтійське море. Троє німецьких чиновників повідомили The Times, що слідчі знайшли сліди вибухівки на судні та виявили, що двоє членів екіпажу використовували підроблені болгарські паспорти.

Слідчі стверджують, що навіть за наявності досвідчених водолазів екіпажу з шести осіб було б надзвичайно складно закласти необхідну вибухівку на морське дно та створити вибухи силою 2,5 за шкалою Ріхтера. Морський офіцер та аналітик Данського інститут стратегії та вивчення війни Йоганнес Рібер вважає, що для атак, ймовірно, потрібен був підводний дрон або мініпідводний човен, щоб закласти вибухівку, а також морські або професійні підводні бурові судна. Характер пошкоджень вказує на те, що вибухівка мала бути досить потужною.

Російська сторона стверджує, що після вибухів, уже в лютому її працівники виявили біля єдиної вцілілої нитки газопроводу "Північний потік-2" невстановлений обʼєкт.

Німецький новинний сайт T-Online писав про шість російських кораблів, назви яких надало "джерело з розвідки країни НАТО". Ці судна зникли з супутникових сигналів 21 вересня (вибухи відбулися 26 вересня) приблизно тоді, коли відхилилися від курсу під час публічно оголошених російських морських навчань.

Ця інформація може збігатися з попередніми даними, які, за словами німецького посадовця, розслідували правоохоронці Німеччини. Розслідування з відкритих джерел також виявило корабель ВМС Данії Nymfen, який плив у той же район, що й російські кораблі протягом кількох годин після їх зникнення. Судно також вимкнуло свій сигнал, досягнувши місця.

Через день шведський винищувач пройшов незвичайну траєкторію польоту над цим районом, а за ним шведське військово-морське судно затрималося біля місця, де пізніше вибухнув газопровід Nord Stream 1. Дослідники стверджували, що, можливо, ці сили вирушили перевірити ділянку, натякаючи, що деякі країни можуть знати більше, ніж вони сказали досі.

Джерела служби безпеки, які говорили на умовах анонімності, повідомили The Times, що данські та шведські слідчі з обережністю поставилися до останніх німецьких висновків. У четвер Матс Люнгквіст, старший прокурор Швеції у цій справі, сказав шведській газеті Norrkopings Tidningar, що, хоча його розслідування не виключало, що вибух спричинили "недержавні діячі", його могли вчинити "дуже небагато компаній або груп", і те, що за вибухом стоїть якась держава, здається найбільш вірогідним.

Твердження, що за атакою стоїть Росія, означатиме, що вона успішно провела диверсію на важливій інфраструктурі Західної Європи. Звинувачення України може розпалити внутрішні дебати в Європі щодо її підтримки.

Звинувачення західної країни чи її оперативників може викликати глибоку недовіру, коли Захід намагається зберегти єдиний фронт.

"Чи є інтерес з боку влади вийти і сказати, хто це зробив? Існують стратегічні причини не розкривати, хто це зробив", – вважає командувач ВМС Данії та військовий експерт з Копенгагенського університету Єнс Венцель Крістофферсен.

Учора прокуратура Швеції повідомила, що досі незрозуміло, хто стоїть за диверсією на "Північних потоках". Попередні висновки слідства Швеції та Данії свідчать про те, що підриви були умисними.

У лютому американська газета New York Times з посиланням на знайомих із розслідуванням посадовців писала, що до підривів можуть бути причетні "проукраїнські групи". При цьому про те, що ці диверсії були санкціоновані українською владою, інформації немає. За даними британської газети The Times, спонсором вибухів на російських газопроводах "Північний потік" виступив громадянин України, неповʼязаний із владою. Організація диверсії була приватною ініціативою.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська влада не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік", що відбулися в Балтійському морі восени.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув причетність України до диверсій, а в Білому домі порадили не квапитися з висновками розслідування.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна точно не несе відповідальності за підриви, а поширення даних про причетність українців може грати на руку як Росії, так і бізнес-групам, які воліють уникнути потужних санкцій і продовжувати бізнес із росіянами.