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Протест росіян проти нинішнього режиму цілком можливий, - українська розвідка

Як приклад - заворушення у Брянській області.

Протест росіян проти нинішнього режиму цілком можливий, - українська розвідка
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Попри заяви керівництва Кремля, протест росіян проти нинішнього режиму цілком можливий. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Як приклад, ГУР наводить заворушення у Погарському районі Брянської області. 

"Російські повстанці знищили двох бойовиків окупаційної армії. Відзначається значна кількість поранених, точна цифра наразі уточнюється. Також виведено з ладу ворожий БТР. Пошкоджено іншу техніку, обладнання та майно окупантів", - розповіли в розвідці.

У ГУР наголосили що російський добровольчий корпус не вперше проводить подібні заходи, і їхній масштаб лише зростає. Бійці корпусу завдали удару по військовому об’єкту та поспілкувалися з місцевим населенням. В результаті дій повстанців мирне населення не постраждало.

Нагадаємо, днями влада Брянської області Росії повідомила про атаку безпілотників на військкомат і будівлю місцевого міністерства внутрішніх справ.

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