Як приклад - заворушення у Брянській області.

Попри заяви керівництва Кремля, протест росіян проти нинішнього режиму цілком можливий.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Як приклад, ГУР наводить заворушення у Погарському районі Брянської області.

"Російські повстанці знищили двох бойовиків окупаційної армії. Відзначається значна кількість поранених, точна цифра наразі уточнюється. Також виведено з ладу ворожий БТР. Пошкоджено іншу техніку, обладнання та майно окупантів", - розповіли в розвідці.

У ГУР наголосили що російський добровольчий корпус не вперше проводить подібні заходи, і їхній масштаб лише зростає. Бійці корпусу завдали удару по військовому об’єкту та поспілкувалися з місцевим населенням. В результаті дій повстанців мирне населення не постраждало.

Нагадаємо, днями влада Брянської області Росії повідомила про атаку безпілотників на військкомат і будівлю місцевого міністерства внутрішніх справ.