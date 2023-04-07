Протест росіян проти нинішнього режиму цілком можливий, - українська розвідка

Попри заяви керівництва Кремля, протест росіян проти нинішнього режиму цілком можливий.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Як приклад, ГУР наводить заворушення у Погарському районі Брянської області.
"Російські повстанці знищили двох бойовиків окупаційної армії. Відзначається значна кількість поранених, точна цифра наразі уточнюється. Також виведено з ладу ворожий БТР. Пошкоджено іншу техніку, обладнання та майно окупантів", - розповіли в розвідці.
У ГУР наголосили що російський добровольчий корпус не вперше проводить подібні заходи, і їхній масштаб лише зростає. Бійці корпусу завдали удару по військовому об’єкту та поспілкувалися з місцевим населенням. В результаті дій повстанців мирне населення не постраждало.
Нагадаємо, днями влада Брянської області Росії повідомила про атаку безпілотників на військкомат і будівлю місцевого міністерства внутрішніх справ.