Глава ВООЗ: Китай має ключ до розуміння походження COVID-19

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус наполягає на тому, щоб Китай поділився своєю інформацією про походження COVID-19.
Про це повідомляє Reuters.
“Без повного доступу до інформації, яку має Китай, ви не можете сказати те чи інше… Усі гіпотези розглядаються. Це позиція ВООЗ, і тому ми просимо Китай співпрацювати в цьому питанні… Якщо вони це зроблять, тоді ми дізнаємося, що сталося або як це почалося”, — сказав Тедрос Гебреїсус у відповідь на запитання про походження вірусу.
Зазначається, що вірус вперше виявили в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Багато хто підозрював, що він поширився на ринку живих тварин, перш ніж поширитися по всьому світу та вбити майже 7 мільйонів людей.
Минулого місяця китайські вчені завантажили дані щодо перших днів пандемії COVID до міжнародної бази даних. Дані показали, що тварини з ринку в Ухані, зокрема єнотовидні собаки, були “найімовірнішими розповсюджувачами” хвороби, згідно з даними команді міжнародних дослідників.
Однак у нерецензованому дослідженні, опублікованому журналом Nature цього тижня, вчені з Центру контролю та профілактики захворювань Китаю заперечили висновки міжнародної групи.
Нагадаємо, в кінці березня Байден підписав закон, який розсекречує інформацію про походження ковіду. Адміністрація президента США поширить таку кількість даних, яку дозволяють його повноваження.