Глава ВООЗ: Китай має ключ до розуміння походження COVID-19

Якщо китайці поділяться інформацією, тоді можна буде дізнатися, що сталося або як це почалося.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус наполягає на тому, щоб Китай поділився своєю інформацією про походження COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

“Без повного доступу до інформації, яку має Китай, ви не можете сказати те чи інше… Усі гіпотези розглядаються. Це позиція ВООЗ, і тому ми просимо Китай співпрацювати в цьому питанні… Якщо вони це зроблять, тоді ми дізнаємося, що сталося або як це почалося”, — сказав Тедрос Гебреїсус у відповідь на запитання про походження вірусу.

Зазначається, що вірус вперше виявили в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Багато хто підозрював, що він поширився на ринку живих тварин, перш ніж поширитися по всьому світу та вбити майже 7 мільйонів людей.

Минулого місяця китайські вчені завантажили дані щодо перших днів пандемії COVID до міжнародної бази даних. Дані показали, що тварини з ринку в Ухані, зокрема єнотовидні собаки, були “найімовірнішими розповсюджувачами” хвороби, згідно з даними команді міжнародних дослідників.

Однак у нерецензованому дослідженні, опублікованому журналом Nature цього тижня, вчені з Центру контролю та профілактики захворювань Китаю заперечили висновки міжнародної групи.

Нагадаємо, в кінці березня Байден підписав закон, який розсекречує інформацію про походження ковіду. Адміністрація президента США поширить таку кількість даних, яку дозволяють його повноваження.