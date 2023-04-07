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Глава ВООЗ: Китай має ключ до розуміння походження COVID-19

Якщо китайці поділяться інформацією, тоді можна буде дізнатися, що сталося або як це почалося.

Глава ВООЗ: Китай має ключ до розуміння походження COVID-19
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус
Фото: ЕРА/UPG

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус наполягає на тому, щоб Китай поділився своєю інформацією про походження COVID-19

Про це повідомляє Reuters. 

“Без повного доступу до інформації, яку має Китай, ви не можете сказати те чи інше… Усі гіпотези розглядаються. Це позиція ВООЗ, і тому ми просимо Китай співпрацювати в цьому питанні… Якщо вони це зроблять, тоді ми дізнаємося, що сталося або як це почалося”, — сказав Тедрос Гебреїсус у відповідь на запитання про походження вірусу.

Зазначається, що вірус вперше виявили в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Багато хто підозрював, що він поширився на ринку живих тварин, перш ніж поширитися по всьому світу та вбити майже 7 мільйонів людей.

Минулого місяця китайські вчені завантажили дані щодо перших днів пандемії COVID до міжнародної бази даних. Дані показали, що тварини з ринку в Ухані, зокрема єнотовидні собаки, були “найімовірнішими розповсюджувачами” хвороби, згідно з даними команді міжнародних дослідників.

Однак у нерецензованому дослідженні, опублікованому журналом Nature цього тижня, вчені з Центру контролю та профілактики захворювань Китаю заперечили висновки міжнародної групи.

Нагадаємо, в кінці березня Байден підписав закон, який розсекречує інформацію про походження ковіду. Адміністрація президента США поширить таку кількість даних, яку дозволяють його повноваження.

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