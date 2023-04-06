Білорусь не планує розгортати тактичну ядерну зброю біля західних кордонів

Як завірили в Білорусі, ядерна зброя в першу чергу призначена для стримування.

Росія навряд чи використовуватиме будь-яку ядерну зброю, яка зберігається в Білорусі.

Про це повідомляє CNN.

“Вся Білорусь знаходиться біля західного кордону. Це західний форпост Союзної держави Білорусі та Росії. Ми не повинні розгортати їх біля кордонів Польщі, Литви та Латвії”, – сказав секретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович про ядерну зброю, яку Росія хоче розмістити в його країні.

Він наголосив, що неважливо, скільки боєголовок буде розміщено. Важливо те, як вони будуть використані і чи правильно вони будуть використані.

“Боєголовки та інші тактичні або стратегічні ядерні боєприпаси в першу чергу призначені для стримування, призначені для забезпечення безпеки як Росії, так і Білорусі”, - сказав Вольфович.

Чиновник зазначив, що в Білорусі є “багато простору для розміщення” ядерної зброї. Він додав, що в країні збереглися десятки об’єктів радянської епохи, які колись використовувались для розміщення ядерної зброї.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив Олександр Лукашенко.