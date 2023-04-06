Голова уряду Фінляндії Санна Марін подала у відставку

Сьогодні прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін подала президентові прохання про відставку уряду.

Про це уряд Фінляндії повідомляє у Twitter.

“Прем’єр-міністр Санна Марін подала прохання свого уряду про відставку президенту Саулі Нііністьо. Президент Республіки прийняв відставку та попросив уряд продовжувати виконувати обов’язки до призначення нового уряду”, – йдеться у повідомленні.

PM Sanna Marin submitted her Government’s request for resignation to President Sauli Niinistö.



The President of the Republic accepted the resignation and asked the Government to continue in a caretaker capacity until a new Government has been appointed.https://t.co/PNdE3acVt1 — Finnish Government (@FinGovernment) April 6, 2023

Нагадаємо,у неділю відбулися вибори до парламенту Фінляндії. Соціал-демократична партія Марін зайняла третє місце. Найбільше голосів здобули дві опозиційні сили.