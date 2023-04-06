У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору у Львові проголосувала за перехід до ПЦУ
Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору у Львові проголосувала за перехід до ПЦУ
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
ГоловнаСвіт

Голова уряду Фінляндії Санна Марін подала у відставку

Відставку прийняв президент Саулі Нііністьо. 

Голова уряду Фінляндії Санна Марін подала у відставку
Фото: Пресслужба ОПУ

Сьогодні прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін подала президентові прохання про відставку уряду.

Про це уряд Фінляндії повідомляє у Twitter.

“Прем’єр-міністр Санна Марін подала прохання свого уряду про відставку президенту Саулі Нііністьо. Президент Республіки прийняв відставку та попросив уряд продовжувати виконувати обов’язки до призначення нового уряду”, – йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо,у неділю відбулися вибори до парламенту Фінляндії. Соціал-демократична партія Марін зайняла третє місце. Найбільше голосів здобули дві опозиційні сили.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також