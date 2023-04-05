Латвія відновлює призов до армії

В Латвії ухвалили закон про обов'язкову військову службу, а перший призов відбудеться цього літа.

Про це повідомляє Delfi.

Закон ухвалили 68 голосами "за", 11 депутатів проголосували "проти", п'ятеро не голосували. Призову на службу національної оборони підлягають чоловіки від 18 до 27 років терміном 11 місяців. Існує можливість пройти цивільну чи альтернативну службу.

Зазначається, що якщо громадянин Латвії здобуває освіту на момент призову, він має відслужити протягом року після закінчення навчального закладу.

Вводяться різні відстрочки, наприклад, щодо догляду за дитиною або за сімейними обставинами. Не підлягає призову громадянин, який також має громадянство іншої держави, якщо він уже проходив військову службу за кордоном. Така людина може подати заяву про службу добровільно. Ухилення від військової служби передбачає кримінальну відповідальність.

Цього року буде призвано 300 молодих людей, у січні 2024 - ще 300. Надалі планується розсилати повістки за допомогою комп'ютерної програми, яка відбиратиме випадкових людей пропорційно до кількості населення кожного латвійського регіону.

Раніше кабінет міністрів Латвії схвалив запровадження обов’язкової військової служби для чоловіків та добровільної для жінок.

Нагадаємо, що 14 березня, уряд Латвії схвалив рішення про безоплатну передачу Україні ще 18 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.