На коронацію Чарльза III Велика Британія запросила майже 2 тисячі осіб

Президент США Джо Байден не приїде на церемонію.

На церемонію коронації короля Великобританії Чарльза III, яка відбудеться 6 травня, запрошено майже 2 тисячі осіб. Про це пише BBC.

Запрошення на подію демонструє, що коронація ознаменує зміну титулу королеви-консорта Камілли. Королівське джерело припустило, що “на початку нового правління мало сенс використовувати титул “Королева-консорт” як спосіб відрізнити її від покійної королеви Єлизавети”.

“Але після коронації прийшов “відповідний час” офіційно змінити його на “королеву Каміллу””, − додає видання.

Відображаючи багаторічну боротьбу короля за охорону навколишнього середовища, в оформленні запрошення на коронацію використали фольклорну фігуру “зеленої людини” з елементами, зробленими з листя плюща, глоду та дуба.

Фото: BBC

Згідно з Букінгемським палацом, це символ весни та відродження, який святкує нове правління.

Дизайн ілюстратора Ендрю Джеймісона також включає зображення світу природи, у якому є польові квіти, птахи і коми, а також національні та геральдичні емблеми.

Зазначимо, президент США Джо Байден не візьме участь у церемонії. Він повідомив про це королю телефоном у вівторок. Американців представлятиме перша леді Джилл Байден.

Минулого тижня король завершив свій перший державний візит, отримавши теплий прийом у Німеччині.

Додамо, загальна цифра державних витрат на коронацію не буде опублікована до закінчення події.

Нагадаємо, що в лютому король Чарльз відвідав навчання українських військових у Британії. Король зустрівся з деякими іноземними військовослужбовцями, які об’єднали зусилля з Великою Британією для підтримки навчання українських військ. Чарльз також мав нагоду поспілкуватися з українськими військовими, які беруть участь у базовій підготовці.