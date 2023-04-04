Експрезидента США Дональда Трампа взяли під арешт в окружному суді Манхеттена, повідомляє CNN.

Трамп прибув до офісу окружного прокурора в нижньому Манхеттені. Він перебуває під вартою поліції перед майбутнім пред'явленням обвинувачень.

Очікується, що під час арешту в експрезидента США візьмуть відбитки пальців, хоча наразі невідомо, чи його фотографуватимуть. Далі Трампа доставлять до зали суду, де пред’являть звинувачення.

Видання зазначає, що після арешту на колишнього президента наручники не надягнуть, бо він залишатиметься під постійним захистом правоохоронних органів.

BREAKING: Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/0NxzuxZt8I pic.twitter.com/9sdFFunjcM — CNN (@CNN) April 4, 2023

Нагадаємо, Дональду Трампу висунули понад 30 пунктів обвинувачень, пов’язаних із бізнес-шахрайством. Зокрема, обвинувачення висунуті за підкуп порнозірки Стормі Деніелс. При цьому кошти взяли з передвиборчого фонду Трампа, і, ймовірно, внески до нього теж робили незаконно. Трамп став першим колишнім президентом США, якому висунули кримінальні обвинувачення.

Тим часом адвокати експрезидента закликали суддю не дозволяти відеозйомку, фотозйомку та радіотрансляцію обвинувачення. У листі до суду вони виступили проти трансляції судового процесу, заявивши, що це “поглибить і без того майже циркову атмосферу навколо цієї справи” і “зменшить як гідність, так і пристойність − і процедури розгляду, і зали суду”.