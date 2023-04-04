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Росії не місце в Раді Безпеки, - посол США в ООН

1 квітня Росія розпочала головувати у Раді Безпеки ООН.

Росії не місце в Раді Безпеки, - посол США в ООН
Фото: Дмитро Кулеба

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що окрема зустріч з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим не планується під час його візиту до ООН цього місяця.

Про це повідомляє Голос Америки.

Посадовиця зазначила, що Росії не місце в Раді Безпеки ООН, і висловила занепокоєння щодо того, що Росія може використовувати своє головування в Радбезі, щоб поширювати пропаганду.

"Росії взагалі не повинно бути в Раді Безпеки, але вона є постійним членом Ради, і ми не можемо цього змінити. Протягом місяця, який є ротаційним, ми маємо намір займатися важливими питаннями Ради Безпеки. Це не тільки Україна. Ми очікуємо, що Росія шукатиме можливості для поширення дезінформації, особливо під час візиту Лаврова. На даний момент немає жодних планів щодо будь-якої взаємодії з ним. Але, звісно, ми зробимо все можливе, щоб добитися звільнення американських громадян, яких несправедливо утримували", - сказала посол.

Зазначимо, що 1 квітня Росія розпочала головувати у Раді Безпеки ООН. В Україні різко розкритикували головування Росії в РБ ООН.

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Нагадаємо, Зеленський прокоментував головування Росії у Радбезі ООН. Він заявив, що терористи повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де. 

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив солідарність із Зеленським стосовно того, що Радбез ООН необхідно реформувати.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що поки що немає міжнародно-правового шляху, щоб вигнати Росію з Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

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