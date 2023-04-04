Компанія Virgin Orbit британського мільярдера Бренсона подала на банкрутство, - FT

Компанія Virgin Orbit мільярдера Річарда Бренсона, що займалася запуском космічних ракет, зазнала краху через 15 місяців після виходу на біржу з оцінкою в 3,7 млрд дол.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що група, яка дебютувала на біржі Nasdaq у грудні 2021 року, у вівторок вранці подала заяву про банкрутство в США.

Тижні переговорів із потенційними інвесторами не змогли забезпечити нове фінансування для Virgin Orbit, яка витрачала близько $50 млн щокварталу в боротьбі за частку на дедалі більш конкурентному ринку запусків ракет у космос.

Минулого тижня було звільнено близько 85% персоналу групи, оскільки виконавчий директор Ден Гарт визнав, що бізнес "припинив свою діяльність в осяжному майбутньому".

Нагадаємо, в червні минулого року Бренсон побував в Україні. Він відвідав Гостомель, а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Мільярдер підкреслив, що постійно виступає на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності, а також підтримує запровадження найжорсткіших санкцій щодо РФ і тих, хто підтримує і фінансує війну.

Бренсон також заявив про готовність допомагати Україні.