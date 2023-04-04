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Австралія заборонила держслужбовцям користуватися TikTok, - Reuters

Винятки надаватимуться лише у кожному конкретному випадку та за наявності відповідних заходів безпеки.

Австралія заборонила держслужбовцям користуватися TikTok, - Reuters
Фото: EPA/UPG

В Австралії видалять TikTok з усіх пристроїв, які належать федеральному уряду, з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

Заборона набуде чинності, як тільки це стане практично можливою. Винятки надаватимуться лише у кожному конкретному випадку та за наявності відповідних заходів безпеки.

Зазначається, що такий крок "підкреслює стурбованість тим, що уряд Китаю може використовувати TikTok для збору даних користувачів, підриваючи інтереси безпеки Заходу".

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Після заборони TikTok в Австралії всі члени мережі обміну розвідувальними даними Five Eyes, до якої входять Австралія, Канада, США, Британія та Нова Зеландія, заборонили використання програми на урядових пристроях. Аналогічні заборони оголосили Франція, Бельгія та Європейська комісія.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що НАТО офіційно заборонила співробітникам завантажувати TikTok на свої пристрої. Також нещодавно видалити TikTok на своїх робочих телефонах зобов'язали співробітників Збройних сил Швеції.

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