У Японії ініціювали законопроєкт про бомбосховища через загрозу з боку Китаю і КНДР

Через зростання напруженості навколо Тайваню та стрімкі ракетні запуски Північної Кореї законодавці сусідньої Японії наполягають на розгортанні бомбосховищ, де жителі країни зможуть сховатися у разі нападу.
Про це пише Bloomberg.
Законопроєкт про укриття може бути прийнятий уже в наступному фінансовому році, заявив депутат від правлячої Ліберально-демократичної партії та колишній міністр з питань національної стійкості Кейдзі Фуруя.
“Японія не брала участі у війні протягом 77 років, але те, що ми сприймали як належне з того часу, більше не відповідає дійсності. Світ дуже змінився”, − сказав Фуруя, який є одним з лідерів групи законодавців-ініціаторів проєкту.
Японія опиняється в дедалі небезпечнішому сусідстві з Китаєм, який минулого року запустив балістичні ракети по водах поблизу її південно-західних островів. Північна Корея також швидко нарощує свою ракетну майстерність. 14 березня вона запустила дві балістичні ракети в бік Японського моря.
Хоча великі японські міста мають великі мережі метро, які можна було б використовувати для цивільної оборони, у більшості будинків країни немає підвалів.
“Люди, які живуть далеко від великих міських центрів, можуть опинитися у скрутному становищі у разі ракетного удару з боку Китаю або Північної Кореї, який може статися через 15 або менше хвилин після запуску”, − зазначає видання.
У Японії є тисячі спеціалізованих евакуаційних центрів для використання у разі стихійних лих, але більшість із них наземні.
Початковий план полягав у зміцненні існуючих об'єктів і оснащенні їх необхідними засобами, щоб уникнути великих бюджетних витрат, сказав Фуруя. Ця стратегія схожа на стратегію Тайваню, де в державних і приватних будівлях є понад 100 тисяч укриттів. Сінгапур також добре оснащений такими евакуаційними центрами, зокрема на вокзалах.
У своїй новій Стратегії національної безпеки, опублікованій у грудні, Японія пообіцяла забезпечити “різні типи засобів для евакуації” та підвищити обізнаність громадськості під час підготовки до надзвичайних ситуацій, пов’язаних із застосуванням балістичних ракет. Минулого року в додатковий бюджет було закладено гроші для проведення дослідження з цього питання.
Законодавці також вважають, що деяким регіонам слід надати пріоритет, зокрема тим, що розташовані поблизу атомних електростанцій.
Нагадаємо, у лютому Японія, Південна Корея та США провели спільні морські навчання у відповідь на запуск ракет КНДР.