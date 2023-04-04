У Японії ініціювали законопроєкт про бомбосховища через загрозу з боку Китаю і КНДР

Початковий план полягає у зміцненні існуючих об'єктів і оснащенні їх необхідними засобами, щоб уникнути великих бюджетних витрат.

Через зростання напруженості навколо Тайваню та стрімкі ракетні запуски Північної Кореї законодавці сусідньої Японії наполягають на розгортанні бомбосховищ, де жителі країни зможуть сховатися у разі нападу.

Про це пише Bloomberg.

Законопроєкт про укриття може бути прийнятий уже в наступному фінансовому році, заявив депутат від правлячої Ліберально-демократичної партії та колишній міністр з питань національної стійкості Кейдзі Фуруя.

“Японія не брала участі у війні протягом 77 років, але те, що ми сприймали як належне з того часу, більше не відповідає дійсності. Світ дуже змінився”, − сказав Фуруя, який є одним з лідерів групи законодавців-ініціаторів проєкту.

Японія опиняється в дедалі небезпечнішому сусідстві з Китаєм, який минулого року запустив балістичні ракети по водах поблизу її південно-західних островів. Північна Корея також швидко нарощує свою ракетну майстерність. 14 березня вона запустила дві балістичні ракети в бік Японського моря.

Хоча великі японські міста мають великі мережі метро, які можна було б використовувати для цивільної оборони, у більшості будинків країни немає підвалів.

“Люди, які живуть далеко від великих міських центрів, можуть опинитися у скрутному становищі у разі ракетного удару з боку Китаю або Північної Кореї, який може статися через 15 або менше хвилин після запуску”, − зазначає видання.

У Японії є тисячі спеціалізованих евакуаційних центрів для використання у разі стихійних лих, але більшість із них наземні.

Початковий план полягав у зміцненні існуючих об'єктів і оснащенні їх необхідними засобами, щоб уникнути великих бюджетних витрат, сказав Фуруя. Ця стратегія схожа на стратегію Тайваню, де в державних і приватних будівлях є понад 100 тисяч укриттів. Сінгапур також добре оснащений такими евакуаційними центрами, зокрема на вокзалах.

У своїй новій Стратегії національної безпеки, опублікованій у грудні, Японія пообіцяла забезпечити “різні типи засобів для евакуації” та підвищити обізнаність громадськості під час підготовки до надзвичайних ситуацій, пов’язаних із застосуванням балістичних ракет. Минулого року в додатковий бюджет було закладено гроші для проведення дослідження з цього питання.

Законодавці також вважають, що деяким регіонам слід надати пріоритет, зокрема тим, що розташовані поблизу атомних електростанцій.

Нагадаємо, у лютому Японія, Південна Корея та США провели спільні морські навчання у відповідь на запуск ракет КНДР.