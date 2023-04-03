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НАТО поки не бачить змін у ядерній політиці Росії, які би вимагали реакції з боку альянсу, – Столтенберг

Генсек Альянсу вважає, що після війни нашу державу потрібно буде посилити, аби вона могла протидіяти можливій майбутній агресії РФ.

НАТО поки не бачить змін у ядерній політиці Росії, які би вимагали реакції з боку альянсу, – Столтенберг
Єнс Столтенберг.
Фото: ЕРА/UPG

НАТО наразі не бачить жодних змін у ядерній позиції Росії після заяви Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає The Guardian.

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"Досі ми не бачили жодних змін у їхній ядерній позиції, які вимагали б будь-яких змін, зміни нашої ядерної позиції", – сказав Столтенберг 

Так очільник Альянсу підкреслив, що "будь-яке надання Китаєм смертоносної допомоги Росії" буде "великою помилкою", повідомляє CNN.

Столтенберг додав, що після війни доведеться посилити Україну для протидії можливій майбутній агресії з боку РФ.

"Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна, але коли вона закінчиться, нам потрібно буде вжити заходів, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію, а історія не повторювалася... Ми не можемо дозволити Росії продовжувати підривати європейську безпеку", – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, нещодавно президент Росії заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Тим часом генсек НАТО наголосив, що позиція Альянсу щодо заявки України про членство в Альянсі “залишається незмінною” і полягає в тому, що наша держава стане членом НАТО.

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