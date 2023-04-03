У вівторок 4 квітня прапор Фінляндії буде офіційно піднятий біля штаб-квартири НАТО у Брюселі.

Про це заявив на брифінгу напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО підтвердив інформацію про приєднання Фінляндії до Альянсу 4 квітня.

"Завтра ми привітаємо Фінляндію як 31-го члена НАТО, що зробить Фінляндію безпечнішою, а наш Альянсу – сильнішим. Ми піднімемо прапор Фінляндії уперше тут, у штаб-квартирі НАТО", – заявив Столтенберг.

Нагадаємо, 1 квітня турецький президент Реджеп Ердоган затвердив рішення парламенту щодо ратифікації членства Фінляндії в Північноатлантичному альянсі.

Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу.

Заявку Швеції не ратифікували Туреччина і Угорщина. Анкара виступає проти вступу Швеції через надання притулку членам Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара та її західні союзники вважають терористами. Уряд Швеції заявив, що серйозно ставиться до звинувачень Туреччини. Але додав, що є деякі вимоги, такі як екстрадиція людей, яких Туреччина вважає шкідливими, Швеція не може виконати.

До слова, 4 квітня – річниця заснування НАТО. Цього дня у 1949 році в Вашингтоні представники 12 країн – США, Британії, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембурга, Канади, Данії, Ісландії, Норвегії та Португалії – підписали Північноатлантичний пакт про військово-політичний союз.